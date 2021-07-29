Убийство девочки под Харьковом и Беларусь закрыла границу с Украиной – главные новости СЕГОДНЯ

Транспорт в Киеве будет по спецпропускам, а в Харьковской области убили 6-летнего ребенка / Фото: коллаж "Сегодня"

29 июля стало известно об убийстве в Харьковской области 6-летней девочки, Беларусь все-таки закрыла границу с Украиной, а пловец Михаил Романчук получил "бронзовую" медаль на Олимпиаде в Токио.

"Сегодня" собрали главные новости четверга.

Убийство девочки под Харьковом

В поселке Старый Салтов Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк со следами изнасилования. Главный подозреваемый – 13-летний сосед и друг ребенка. Он уже признался в преступлении.

Парня зовут Богдан. Хотя подростку только 13 лет, о нем уже слышали в полиции – ранее он был на слуху из-за живодерства. Еще когда он учился в 4 классе, местные жители говорили, что парень жестоко убил троих щенков – сначала ударил об землю, а потом повесил.

Беларусь закрыла границу с Украиной

Это связано с распоряжением самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко из-за якобы "контрабанды оружия" с украинской территории. Ограничения на границе подтвердили в Госпогранслужбе Украины.

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Пограничники отмечают, что пропускать в Беларусь будут разве что дипломатов, экипажи самолетов, кораблей и поездов, а также родственников, студентов, или тех, кто едет на вакцинацию.

Транспорт в Киеве будет по спецпропускам

В Киеве снова заговорили о введении очередного локдауна, когда городской транспорт будет работать только по спецпропускам. Районные власти рассылают предпринимателям письма с просьбой предоставить списки людей для получения спецпропусков на транспорт на случай усиления в столице карантинных ограничений. В социальных сетях обсуждают письмо от Голосеевской РГА.

В нем отмечается, что с целью исполнения пункта №1 протокола №10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 16 июля необходимо собрать и направить в КГГА списки работников организаций, учреждений всех форм собственности критической инфраструктуры, которые нуждаются в пропусках для проезда в городском транспорте столицы на случай введения усиленных карантинных ограничений в городе из-за COVID-19.

Новые налоги

В Украине визитные карточки, которые выдаются сотрудникам, хотят обложить налогом. Таким образом, стоимость визитных карточек хотят включать в общий месячный доход сотрудника, с которого взимается 18% сбор. Какие штрафы грозят работодателям в случае, если они не включат стоимость визиток в налогооблагаемый доход, пока неизвестно.

Четвертая "бронза" Украины

Вслед за дзюдоисткой Дарьей Белодед, фехтовальщиком Игорем Рейзлиным и дуэтом стрелков Елена Костевич – Олег Омельчук на третью ступеньку пьедестала сегодня взошел пловец Михаил Романчук. Он получил награду на 800-метровке вольным стилем, отстав на полсекунды от чемпиона – американца Роберта Финке, и на две десятые секунды – от серебряного призера, итальянца Грегорио Пальтриньер