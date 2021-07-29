Вбивство дівчинки під Харковом і Білорусь закрила кордон з Україною – головні новини СЬОГОДНІ

Транспорт в Києві буде за спецперепустками, а на Харківщині вбили шестирічну дитину/Фото: колаж "Сьогодні"

29 липня стало відомо про вбивство в Харківській області шестирічної дівчинки, Білорусь все-таки закрила кордон з Україною, а плавець Михайло Романчук отримав "бронзову" медаль на Олімпіаді в Токіо.

"Сьогодні" зібрали головні новини четверга.

Вбивство дівчинки під Харковом

У селищі Старий Салтів Харківської області знайшли мертвою шестирічну Мирославу Третяк зі слідами зґвалтування. Головний підозрюваний – 13-річний сусід і друг дитини. Він уже зізнався у злочині.

Хлопця звати Богдан. Хоча підлітку тільки 13 років, про нього вже чули в поліції – раніше він був на слуху через шкуродерство. Ще коли він навчався в 4-му класі, місцеві жителі говорили, що хлопець жорстоко вбив трьох цуценят – спочатку ударив об землю, а потім повісив.

Білорусь закрила кордон з Україною

Це пов'язано з розпорядженням самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка через нібито "контрабанду зброї" з української території. Обмеження на кордоні підтвердили в Держприкордонслужбі України.

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Прикордонники відзначають, що пропускатимуть до Білорусь хіба що дипломатів, екіпажі літаків, кораблів і потягів, а також родичів, студентів, або тих, хто їде на вакцинацію.

Транспорт у Києві буде за спецперепустками

У Києві знову заговорили про введення чергового локдауну, коли міський транспорт працюватиме тільки за спецперепустками. Районна влада розсилає підприємцям листи з проханням надати списки людей для отримання спецперепусток на транспорт на випадок посилення в столиці карантинних обмежень. У соціальних мережах обговорюють лист від Голосіївської РДА.

У ньому наголошується, що з метою виконання пункту №1 протоколу №10 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 16 липня необхідно зібрати і направити до КМДА списки працівників організацій, установ усіх форм власності критичної інфраструктури, які потребують перепусток для проїзду в міському транспорті столиці на випадок введення посилених карантинних обмежень в місті через COVID-19.

Нові податки

В Україні візитні картки, які видаються співробітникам, хочуть оподаткувати. Отже, вартість візитних карток хочуть включати до загального місячного доходу працівника, з якого стягується 18%-вий збір. Які штрафи загрожують роботодавцям в разі, якщо вони не включать вартість візиток до оподатковуваного доходу, поки невідомо.

Четверта "бронза" України

Слідом за дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, фехтувальником Ігорем Рейзліним і дуетом стрільців Олена Костевич – Олег Омельчук на третю сходинку п'єдесталу сьогодні зійшов плавець Михайло Романчук. Він отримав нагороду на 800-метрівці вільним стилем, відставши на пів секунди від чемпіона – американця Роберта Фінке, і на дві десяті секунди – від срібного призера, італійця Грегоріо Пальтріньєрі.