Убийство полицейского в Чернигове: руководство полиции области отстранили от должностей

Отстранение от должности связано с расследованием убийства/Коллаж: Сегодня
В Чернигове, где недавно убили полицейского Артура Ерохина, отстранили от должностей начальника патрульной полиции области Андрея Думича и двух его заместителей. Это связано с расследованием убийства.
Об этом сообщает "Суспільне".
Что известно
Обязанности начальника патрульной полиции и его двух заместителей временно будут выполнять другие правоохранители. Их имена обещают назвать позже. Относительно дальнейшей карьеры Андрея Думича решение примут по результатам расследования и проверок.
Детали убийства
- 2 октября в Чернигове группа молодых людей 16-18 лет нанесла телесные повреждения двум полицейским. В результате – один из них погиб, а второй был доставлен в больницу. Правоохранители находились в отпуске, поэтому были в гражданской одежде.
- Правоохранителю Артуру Ерохину, который погиб на месте, нанесли ножевые удары в голову. Второго мужчину злоумышленники тоже избили и ограбили, когда тот был в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в реанимации.
- Полицейские задержали четырех жителей Чернигова. Самому младшему подозреваемому — 16 лет, еще двум — по 17 лет, а самому старшему — 18.
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