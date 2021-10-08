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Вбивство поліцейського в Чернігові: керівництво поліції відсторонили від посад

Володимир Козир
8 жовтня, 00:23
Подальшу кар'єру начальника патрульної поліції Андрія Думич вирішать за результатами розслідування та перевірок

Відсторонення від посади пов'язане з розслідуванням вбивства/Колаж: Сьогодні

У Чернігові, де недавно убили поліцейського Артура Єрохіна, відсторонили від посад начальника патрульної поліції області Андрія Думич і двох його заступників. Це пов'язано з розслідуванням вбивства.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Що відомо

Обов'язки начальника патрульної поліції і його двох заступників тимчасово виконуватимуть інші правоохоронці. Їх імена обіцяють назвати пізніше. Щодо подальшої кар'єри Андрія Думича рішення приймуть за результатами розслідування та перевірок.

Деталі вбивства

  • 2 жовтня в Чернігові група молодиків 16-18 років завдала тілесні ушкодження двом поліцейським. В результаті — один з них загинув, а другий був доставлений в лікарню. Правоохоронці перебували у відпустці, тому були в цивільному одязі.
  • Правоохоронцю Артуру Єрохіну, який загинув на місці, завдали ножові удари в голову. Другого чоловіка зловмисники теж побили і пограбували, коли той був у непритомному стані. Зараз він знаходиться в реанімації.
  • Поліцейські затримали чотирьох жителів Чернігова. Наймолодшому підозрюваному — 16 років, ще двом — по 17 років, а найстаршому — 18.

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