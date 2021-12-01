Удивительное спасение! В Черкассах врачи достали иглу из горла ребенка

Спасали ребенка врачи Черкасской областной больницы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Врачи Черкасской областной больницы спасли жизнь ребенка, вытащив постороннее тело из ее дыхательных путей. Этим предметом оказалась игла.

Об этом сообщили на Facebook-странице больницы.

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С ребенком работают специалисты хирургического, приемного и анастезиологического отделения Черкасской областной больницы.

"Команда врачей и медсестер сработала слаженно и максимально оперативно. Из дыхательных путей специалистами изъята игла", – говорится в сообщении.

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Почему удушение является наибольшим риском именно для детей

Врачи объясняют, анатомически дыхательные пути ребенка небольшого размера. Тем более, дети часто в силу возраста не способны тщательно пережевывать пищу.

"Добавляем к этим факторам желание ребенка активно исследовать мир (в том числе, по вкусу) – и получаем серьезные риски попадания постороннего тела в дыхательные пути, о которых следует помнить всем родителям", – говорят врачи.

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Некоторые особенности здоровья ребенка также могут повышать риски вдавления: это, например, трудности с проглатыванием, неврологические и мышечные заболевания.

Чего нельзя делать, чтобы не усложнить ситуацию

Такие действия могут привести к полному устранению или травмам:

удары по спине,

попытки "вслепую" вытянуть постороннее тело руками,

переворачивание ребенка и встряхивание.

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