Удивительное спасение! В Черкассах врачи достали иглу из горла ребенка

Спасали ребенка врачи Черкасской областной больницы. / Фото: Коллаж: Сегодня
Врачи Черкасской областной больницы спасли жизнь ребенка, вытащив постороннее тело из ее дыхательных путей. Этим предметом оказалась игла.
Об этом сообщили на Facebook-странице больницы.
С ребенком работают специалисты хирургического, приемного и анастезиологического отделения Черкасской областной больницы.
"Команда врачей и медсестер сработала слаженно и максимально оперативно. Из дыхательных путей специалистами изъята игла", – говорится в сообщении.
Почему удушение является наибольшим риском именно для детей
Врачи объясняют, анатомически дыхательные пути ребенка небольшого размера. Тем более, дети часто в силу возраста не способны тщательно пережевывать пищу.
"Добавляем к этим факторам желание ребенка активно исследовать мир (в том числе, по вкусу) – и получаем серьезные риски попадания постороннего тела в дыхательные пути, о которых следует помнить всем родителям", – говорят врачи.
Некоторые особенности здоровья ребенка также могут повышать риски вдавления: это, например, трудности с проглатыванием, неврологические и мышечные заболевания.
Чего нельзя делать, чтобы не усложнить ситуацию
Такие действия могут привести к полному устранению или травмам:
- удары по спине,
- попытки "вслепую" вытянуть постороннее тело руками,
- переворачивание ребенка и встряхивание.
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