Дивовижний порятунок! У Черкасах лікарі дістали голку із горла дитини

Рятували дитину лікарі Черкаської обласної лікарні. / Фото: Колаж: Сьогодні
Лікарі Черкаської обласної лікарні врятували життя дитини, вилучивши стороннє тіло з її дихальних шляхів. Цим предметом виявилася голка.
Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні.
З дитиною працювати фахівці хірургічного, приймального та анастезіологічного відділення Черкаської обласної лікарні.
"Команда лікарів та медсестер спрацювала злагоджено та максимально оперативно. З дихальних шляхів фахівцями вилучено голку", – йдеться в повідомленні.
Чому удавлення є найбільшим ризиком саме для дітей
Лікарі пояснюють, анатомічно дихальні шляхи дитини є малого розміру. Тим паче, малюки часто в силу віку не спроможні ретельно пережовувати їжу.
"Додаємо до цих факторів бажання дитини активно досліджувати світ (в тому числі, на смак) – і отримуємо серйозні ризики потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи, про які варто пам’ятати усім батькам", – кажуть лікарі.
Деякі особливості здоров’я дитини також можуть підвищувати ризики удавлення: це, наприклад, труднощі з ковтанням, неврологічні та м’язові захворювання.
Чого не можна робити, щоб не ускладнити ситуацію
Такі дії можуть привести до повного удавлення або травм:
- удари по спині,
- спроби "наосліп" витягнути стороннє тіло руками,
- перевертання дитини та струшування.
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