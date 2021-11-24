Угостились "сладостями": в Житомирской области отравились 11 школьников

Полиция проводит проверку отравления школьников в Черняховской общине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомирской области в с. Девочки бытовой химией отравились 11 школьников. В настоящее время врачи их обследуют и оказывают помощь.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости.

"Спустя время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Следовательно, в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Детей доставили в областную детскую больницу для обследования и оказания помощи. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Под Одессой семья отравилась неизвестным веществом

В Белгороде-Днестровском Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. Одна женщина скончалась.

Подробности трагедии

На улице Виноградной соседи через окно увидели трех человек, лежавших на полу комнаты, и тут же вызвали полицию и "скорую".

Правоохранители обнаружили в помещении тело хозяйки дома 1958 года рождения. Ее муж 1953 года рождения и дочь 1976 г.р. были в бессознательном состоянии.

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Мужчина очнулся в больнице, но он ничего не помнит о случившемся. Его дочь на данный момент находится в коме.

Что говорят в полиции?

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство. По предварительной информации, накануне у семьи был гость.

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