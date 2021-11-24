Пригостилися "солодощами": на Житомирщині отруїлися 11 школярів

Поліція проводить перевірку отруєння школярів у Черняхівській громаді / Фото: Колаж: Сьогодні
У Житомирській області у с. Дівочках побутовою хімією отруїлися 11 школярів. Наразі лікарі їх обстежують та надають допомогу.
Про це пише прес-служба поліції.
Близько полудня один із учнів навчального закладу приніс із дому пакет із побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі.
"Згодом діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Отже, до навчального закладу викликали медичну допомогу" , – йдеться у повідомленні.
Дітей доправили до обласної дитячої лікарні для обстеження та надання допомоги. Поліція з'ясовує обставини події.
Під Одесою родина отруїлася невідомою речовиною
У Білгороді-Дністровському Одеської області сім'я із трьох людей отруїлася невідомою речовиною. Одна жінка померла.
Подробиці трагедії
На вулиці Виноградній сусіди через вікно побачили трьох людей, що лежали на підлозі кімнати, і в ту ж мить викликали поліцію та швидку.
Правоохоронці виявили у приміщенні тіло господині будинку 1958 року народження. Її чоловік 1953 року народження та дочка 1976 р.н. були у несвідомому стані.
Чоловік опритомнів у лікарні, але він нічого не пам'ятає про те, що сталося. Його дочка перебуває в комі.
Що кажуть у поліції?
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За попередньою інформацією, напередодні до родини заходив гість.
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