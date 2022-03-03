Угроза ракетного удара! Жителей Кривого Рога просят эвакуироваться – куда ехать

Людей просят переехать в другие районы / Фото: Коллаж: Сегодня
Жителей Кривого Рога в Днепропетровской области просят эвакуироваться из районов Макулан и Центрально-городского района в северную часть города.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает "Украина 24".
Делают это превентивно на случай возможного ракетного удара врага. В настоящее время врага на территории Днепропетровской области нет, но для безопасности людей, живущих неподалеку от воинских частей, их призывают временно переселиться к друзьям или родственникам.
"В целях сохранения человеческой жизни следует понимать, что в этой части города находится воинская часть, эта воинская часть как раз находится со стороны Николаевской области. Когда день назад было уничтожено 2 колонны, приблизительным количеством единиц техники 800 единиц. Техника была уничтожена. Понимая и контролируя ситуацию ВСУ с целью сохранения жизней – мы понимаем, какая сейчас тактика нашего врага, что он перед атакой всегда бьет по военным объектам", – сказал Лукашук.
"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы по всей Украине
Рейсы по станции Киев-Пассажирский на 3 марта:
- №715 Дарница – Львов10.00
- №738 Киев-Пассажирский – Запорожье 11.50
- №045 Ужгород – Краматорск 12.06
- №114 Лиман – Львов 13.34
- №142 Лиман – Львов 13.34
- №749 Киев-Пассажирский – Ивано-Франковск 14.07
- №749 Киев-Пассажирский – Львов 14.07
- №769 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский 14.25
- №055 Киев-Пассажирский – Рахов 15.02
- №013 Киев-Пассажирский – Солотвино 17.12
- №792 Киев-Пассажирский – Кременчуг 17.42
- №790 Киев-Пассажирский – Кропивницкий 17.42
- №145 Киев-Пассажирский – Измаил 17.50
- №081 Киев-Пассажирский – Ужгород 18.30
- №067 Киев-Пассажирский – Варшава 18.48
- №044 Киев – Ивано-Франковск 19.06
- №095 Киев-Пассажирский – Рахов 19.48
- №029 Киев-Пассажирский – Ужгород 20.05
- №049 Киев-Пассажирский – Трускавец 20.12
- №059 Киев-Пассажирский – Чоп 20.21
- №057 Киев-Пассажирский – Ворохта 20.21
- №038 Киев-Пассажирский – Запорожье 21.07
- №105 Киев-Пассажирский – Одесса-Главная. 21.15
- №097 Киев-Пассажирский – Ковель 21.22
- №076 Киев-Пассажирский – Кривой Рог – Главный 21.28
- №130 Кременчуг – Ворохта 22.03
- №149 Полтава – Черновцы 22.03
- №209 Харьков-Пассажирский – Черновцы 22.03
- №017 Харьков-Пассажирский – Ужгород 22.10
- №007 Киев-Пассажирский – Черновцы 22.22
- №091 Киев-Пассажирский – Львов 22.37
- №046 Краматорск – Ужгород 22.47
- №907 Киев-Пассажирский — Краматорск 22.58
- №080 Киев-Пассажирский — Днепр-Главный 23.05
- №138 Хмельницк — Лисичанск 23.18
- №771 Киев-Пассажирский – Хмельницкий 23.46
- №139 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский 23.59
Рейсы, которые будут следовать по станции Харьков на 3 марта:
- 001 Ивано-Франковск – Константиновка 11.33
- 209 Харьков-Пассажирский – Черновцы 12.25
- 046 Лисичанск – Ужгород 12.36
- 114 Львов – Лиман 14.39
- 142 Львов – Лиман 14.39
- 723 Харьков – Львов 17.00
- 017 Харьков-Пассажирский – Ужгород 15.09
- 795 Харьков-Пассажирский – Днепр-Главный 19.27
- 002 Константиновка – Ивано-Франковск 21.08
- 132 Лисичанск – Жмеринка 21.26
- 007 Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная 21.43
- 045 Ужгород – Лисичанск 22.40
Рейсы по станции Днепр на 3 марта:
- №738 Запорожье 1 – Киев-Пассажирский 09.54
- №041 Днепр-Главный – Трускавец 14.26
- №006 Мариуполь – Рахов 16.39
- №738 Киев-Пассажирский – Запорожье 1 19.07
Рейсы по станции Запорожья на 3 марта:
- №006 Рахов – Запорожье 11.07
- №120 Запорожье 1 — Львов 12.20
- №006 Мариуполь – Рахов 14.45
- №072 Запорожье 1 – Киев-Пассажирский 19.47
- №068 Мариуполь – Львов 20.37
- №038 Запорожье 1 – Киев-Пассажирский 21.38
- №068 Львов – Мариуполь 22.26
- Рейсы по станции Винница на 3 марта:
- №070 Мариуполь – Львов 10.23
- №772 Хмельницк — Киев-Пассажирский 16.41
- №769 Киев-Пассажирский — Каменец-Подольский 17.20
- №086 Львов – Запорожье 17.43
- №055 Киев-Пассажирский – Рахов 18.07
- №138 Хмельницкий – Лиман 19.42
- №716 Львов – Киев-Пассажирский 20.50
- №145 Киев-Пассажирский – Измаил 21.08
- №081 Киев-Пассажирский – Ужгород 21.45
- №042 Трускавец – Днепр-Главный 22.32
- №049 Киев-Пассажирский – Трускавец 23.17
- №057 Киев-Пассажирский – Ворохта 23.26
- №059 Киев-Пассажирский – Чоп 23.26
- №022 Трускавец – Харьков-Пассажирский 23.53
Отмечается, что вдобавок к этим рейсам запланированы эвакуационные рейсы за границу, а именно в Польшу.
Рейсы в Польшу на 3 марта
- №7609/7610 Львов – Пшемысль. Поезд отправляется из Львова в 11:38 и прибывает в польский Пшемысль в 12:43. Обратная отправка из Пшемысля в 14.13, прибытием на станцию Львов в 17.35;
- № 7614/7615 Львов – Хелм. Отправление из Львова в 14:00, а прибытие в ст. Хелм в 20.30;
- №7616/7617 Хелм – Львов. Отправлением из ст. Хелм в 21.30, прибытие во Львов в 05.10.
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль. Отправление из Львова осуществляется в 14.26, а прибывает поезд в Пшемысль в 15.31. Из Пшемысля во Львов можно отправиться в 17:00, прибытие на ст. Львов в 20:22;
- № 7613/7614 Львов – Пшемысль. Отправление из Львова в 17.13, прибытие в Пшемысль ожидается в 18.18. В обратную сторону отправления из Пшемысля в 19:54, прибытием на ст. Львов в 23:20;
- № 7615/7616 Львов – Пшемысль. Отправление из Львова осуществляется в 19.55, прибытие в Пшемысль в 21.13. Обратно отправления из Пшемысля планируется в 22.53, прибытие на ст. Львов в 02.14;
- №7618/7619 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 20.45, прибытие в ст. Хелм в 03.25;
- №7620/7621 Хелм – Львов, отправлением из ст. Хелм в 04:25, прибытие во Львов в 11:40.
- №67/68 Киев – Варшава уже с группой зарезервированных для детей с инвалидностью вагонов, а также Киев – Хелм, отправлением из Киева в 19.13.
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