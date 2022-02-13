Угрожали ножом и заламывали руки. В Днепре у аэропорта напали на журналистов – видео

В Днепре напали на съемочную группу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре группа мужчина нападала на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача. У оператора силой забрали телефон, чтобы удалить записи.

Об этом сообщил Михаил Ткач в Facebook.

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Нападение случилось около 15:00 возле вип-терминала аэропорта. К видеооператору Ярославу Бондаренко подошли неизвестные и потребовали удалить видео на телефоне. Когда тот отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

При этом на месте находились правоохранители, однако ситуацию не разрешили.

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"Час назад возле вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", - написал журналист.

Что именно снимала съемочная группа и так не понравилось мужчинам – пока неизвестно. По данным УП, на журналистов напали представители охраны.

Наказание за нападение на журналиста

Согласно статьи 345-1 Уголовного кодекса, за угрозы убийства, насилия или уничтожения имущества журналиста, его близких или родственников из-за профессиональной деятельности возможны такие наказания:

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