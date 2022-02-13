Погрожували ножем і заламували руки. У Дніпрі в аеропорту напали на журналістів

У Дніпрі напали на знімальну групу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі група чоловіка напала на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача. У оператора насильно забрали телефон, щоб видалити записи.

Про це повідомив Михайло Ткач у Facebook.

Реклама

Напад скоєно близько 15:00 біля ВІП-терміналу аеропорту. До відеооператора Ярослава Бондаренка підійшли невідомі й вимагали видалити відео на телефоні. Коли той відмовився, один із чоловіків почав загрожувати ножем, змусив назвати пароль від телефона і видалив усі зняті відео.

Одночасно на місці були правоохоронці, проте в ситуацію не втрутилися.

Реклама

"Годину тому біля ВІП-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, в оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефона, щоб видалити відео", – написав журналіст.

Що саме знімала група, що так не сподобалося чоловікам, наразі невідомо. За даними УП, на журналістів напали представники охорони.

Покарання за напад на журналіста

Згідно зі статтею 345-1 Кримінального кодексу, за погрози вбивства, насильства чи знищення майна журналіста, його близьких чи родичів через професійну діяльність можливе таке покарання:

Реклама