"Угрожают расправой". В николаевской больнице со скандалом уволили главврача

Главврача николаевской больницы уволили за раскрытие фактов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве очередной скандал в инфекционной больнице. Директора учреждения Светлану Федорову понизили в должности, а теперь и вовсе решили уволить якобы из-за ее публичных выступлений. Более того – из здания ее пытались вывести силой.

Об этом рассказала сама медик в интервью "Обозреватель".

Реклама

5 января 2022 года в Николаевскую инфекционную больницу приехала назначенная распоряжением из Николаевской ОГА новая и.о.директора больницы, врач-терапевт Ярослава Студзинская. По словам Светланы Федоровой, она была в сопровождении троих молодых людей в капюшонах, спортивных костюмах.

"Они ворвались в здание и без объяснений начали ломом ломать двери в актовый зал – думали, что это бухгалтерия, как я поняла из распоряжений Студзинской, собирались вынести оттуда какие-то компьютеры… Сотрудники сбежались на шум, пытались понять, что происходит… Но эти люди продолжали размахивать ломом", – говорит экс-директор больницы Светлана Федорова.

Она добавила, что это было только начало. И дальше к сотрудникам применили физическую силу, а некоторых просто заперли в админздании.

Реклама

"Валили на пол и топтали ногами! По выпавшим телефонам, по рукам, по лицам топтались. Нашего Степаныча, которому 63 года, вообще затоптали. Потом нам стало известно, что было негласное распоряжение от властей не приезжать "скорым" на наши вызовы", - добавляет она.

Почему уволили экс-главврача

Светлана Федорова стала известна на всю страну, когда в ноябре публично заявила о катастрофической ситуации с обеспечением больниц области кислородом.

"Претензии ко мне начались с того, что я начала платить людям 300% зарплаты, потому что они работали сверхурочно. Мне говорили, что нельзя платить надбавки всем, только избранным. Потом начались проблемы с кислородом. Я до последнего публично об этом не говорила", – говорит она.

Реклама

Кроме того, по словам экс-главврача, вопрос ее увольнения курировал лично глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. И формальным основанием для увольнения Федоровой стали результаты очередной проверки Николаевской инфекционной больницы комиссией МОЗ, которая якобы выявила многочисленные нарушения.

"Я боюсь за свою безопасность и жизнь. Мне почти каждый день угрожают физической расправой", – сказала Федорова.

Читайте также: