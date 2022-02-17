Украинцы массово собираются за границу из-за угрозы вторжения? Мы проверили слухи

Хотят ли украинцы покинуть страну из-за возможного вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на обострение ситуации на Донбассе и угрозу вторжения РФ, в Харьковской области нет ажиотажа на оформление паспортов для выезда за границу. В миграционной службе подтвердили, что количество желающих получить документ не выросло.

Об этом ГУ ГМС в Харьковской области сообщило сайту "Сегодня".

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В миграционной службе сравнили количество оформленных паспортов в период с 1 января по 15 февраля разных годов. В 2022 году этот показатель составил 22 156 – почти вдвое больше, чем в 2021 году – 12 575 документов.

Однако рост связан не с паникой населения, а с правилами карантина в других странах – сейчас ограничений меньше и путешествовать люди стали больше. Для сравнения, в 2019 году с 1 января по 15 февраля в области оформили 33 672 загранпаспорта, а в 2020 году за этот же период – 42 938.

Как менялось количество оформленных паспортов. Данные ГМС

Обострение на Донбассе