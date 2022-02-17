Українці масово збираються за кордон через загрозу вторгнення? Ми перевірили чутки

Чи хочуть українці покинути країну через можливе вторгнення / Фото: Колаж: Сьогодні
Попри загострення ситуації на Донбасі та загрозу вторгнення РФ, у Харківській області немає ажіотажу на оформлення паспортів для виїзду за кордон. У міграційній службі підтвердили, що кількість охочих отримати документ не зросла.
Про це ГУ ДМС у Харківській області повідомило сайту "Сьогодні".
У міграційній службі порівняли кількість оформлених паспортів у період з 1 січня до 15 лютого різних років. У 2022 році цей показник становив 22 156 – майже вдвічі більше, ніж у 2021 році – 12 575 документів.
Проте зростання пов'язане не з панікою населення, а з правилами карантину в інших країнах – зараз обмежень менше й подорожувати люди стали більше. Для порівняння, у 2019 році з 1 січня по 15 лютого в області оформили 33 672 закордонних паспорти, а у 2020 році за цей же період – 42 938.
Загострення на Донбасі
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