Украинские спасатели потушили пожар на Запорожской АЭС

ДСНС сообщила о ликвидации пожара на Запорожской АЭС. Об этом уведомили в официальных соцсетях Службы.

"В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Хронология борьбы с пожаром на ЗАЭС:

02:26 В учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС возникло возгорание. На станции отключен третий энергоблок от единой энергосистемы. Из шести энергоблоков сейчас работает один.

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4:00 В результате обстрелов по территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажи пятиэтажного здания. Оккупанты не дают возможности для подразделений ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара.

05:20 Оккупанты прекратили обстрелы. На Запорожской АЭС подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе.

05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС локализован на площади 2 тыс. м. кв. К тушению привлечены 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.

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06:20 Пожар ликвидирован.