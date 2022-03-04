Українські рятувальники загасили пожежу на Запорізькій АЕС

ДСНС повідомила про ліквідацію пожежі на Запорізькій АЕС. Про це повідомили в офіційних соцмережах Служби.

"О 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Хронологія боротьби з пожежею на ЗАЕС:

02:26 У навчально-тренувальному корпусі ЗАЕС виникло загоряння. На станції відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми. Із шести енергоблоків зараз працює один.

Реклама

4:00 Внаслідок обстрілів по території АЕС продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплено 3, 4, 5 поверхи п'ятиповерхової будівлі. Окупанти не дають змоги для підрозділів ДСНС розпочати ліквідацію наслідків пожежі.

05:20 Окупанти припинили обстріл. На Запорізькій АЕС підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі у навчально-тренувальному корпусі.

05:55 Пожежу у навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС локалізовано на площі 2 тис. м. кв. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.

Реклама

06:20 Пожежу ліквідовано.