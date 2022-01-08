Украину может затопить – в каких регионах ждать опасность

Спасатели предупредили об опасности в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В субботу, 8 января, на реках Закарпатья Латорице и Тисе продолжится повышение уровней воды.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Где могут быть потопы?
На реке Латорица на 0,3 – 0,6 метра продолжится повышение уровней воды содержанием высокого слоя воды на пойме, подтоплением дороги села Малые Геевцы и Тысянка. Синоптики прогнозируют 2 уровень опасности – оранжевый.
На реке Тиса на 1,5 – 2 метра возможен подъем уровня воды. Также ожидается 1 уровень опасности – желтый.
8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается восстановление подъемов уровней воды на 0,1 – 0,5 м, местами возможен начальный выход воды.
На реке Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится подъем воды и уровень опасности желтый.
Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.
Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом
В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский утром 5 января начался сильный ветер, видимость всего 30 метров.
Несмотря на то, что в большинстве регионов резко потеплело, на вершине горы все еще лежит снег, там пока три градуса мороза.
"По состоянию на 09:45 05.01.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный 14-16 м/с. Температура воздуха -3 градуса", – говорится в сообщении.