Україну може затопити – у яких регіонах чекати на небезпеку

Рятувальники попередили про небезпеку України. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 8 січня, на річках Закарпаття Латориці та Тисі продовжиться підвищення рівнів води.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де можуть бути потопи?

На річці Латориця на 0,3 – 0,6 метра продовжиться підвищення рівнів води утримання високого шару води на заплавi, підтопленням дороги села Малі Геєвці та Тисянка. Синоптики прогнозують 2 рівень небезпеки – помаранчевий.

На річці Тиса на 1,5 – 2 метри можливе підвищення рівня води. Також очікується 1 рівень небезпеки – жовтий.

8-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується відновлення підйомів рівнів води на 0,1 – 0,5 м, подекуди можливий початковий вихід води.

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На річці Західний Буг біля м. Кам'янка-Бузька продовжиться підйом води та рівень небезпеки жовтий.

Крім того, 8-10 січня на річках басейну Прип'яті продовжиться підйом рівнів води на 0,1-0,3 м. Також місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста Дубровиця та рівень небезпеки жовтий.

Поки по всій Україні потепління, Карпати замело снігом

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський вранці 5 січня здійнявся сильний вітер, видимість лише 30 метрів.

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Незважаючи на те, що у більшості регіонів різко потепліло, на вершині гори все ще лежить сніг, там поки що три градуси морозу.