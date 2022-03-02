"Укрзализныця" добавила поезда – когда можно выехать из Харькова

"Укрзализныця" поможет выехать из Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из Харькова. Они отправляются сегодня вечером 2 марта.
Об этом написала пресс-служба "Укрзализныци".
Сегодня из Харькова отправится еще 3 поезда Hyundai:
- 20:15;
- 20:30;
- 22:15.
"Укрзализныця уже готовит больше – гораздо больше вагонов на завтра со всей страны", - написала пресс-служба.
Посадка на рейсы "Укрзализныци"
Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.
Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.
Напомним, что в связи с введением в столице комендантского часа до 8 утра 28 февраля высадка пассажиров со всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.
Ранее мы рассказывали, что из-за обстрела в Харьковской области пострадали проводники.