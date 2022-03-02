"Укрзалізниця" додала потяги – коли можна виїхати із Харкова

"Укрзалізниця" допоможе виїхати із Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" призначила три додаткових потяги з Харкова. Вони вирушають сьогодні ввечері, 2 березня.
Про це написала пресслужба "Укрзалізниці".
Сьогодні з Харкова вирушить ще 3 поїзди Hyundai:
- 20:15;
- 20:30;
- 22:15.
"Укрзалізниця вже готує більше – набагато більше вагонів на завтра із усієї країни", – написала пресслужба.
Посадка на рейси "Укрзалізниці"
Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.
Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.
Нагадаємо, що у зв'язку із запровадженням у столиці комендантської години до 8-ої ранку 28 лютого висадка пасажирів з усіх потягів у напрямку Києва дозволено без права залишити територію вокзалу.
Раніше ми розповідали, що через обстріл на Харківщині постраждали провідники.