"Укрзалізниця" додала потяги – коли можна виїхати із Харкова

"Укрзалізниця" допоможе виїхати із Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" призначила три додаткових потяги з Харкова. Вони вирушають сьогодні ввечері, 2 березня.

Про це написала пресслужба "Укрзалізниці".

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Сьогодні з Харкова вирушить ще 3 поїзди Hyundai:

20:15;

20:30;

22:15.

"Укрзалізниця вже готує більше – набагато більше вагонів на завтра із усієї країни", – написала пресслужба.

Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

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Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.

Нагадаємо, що у зв'язку із запровадженням у столиці комендантської години до 8-ої ранку 28 лютого висадка пасажирів з усіх потягів у напрямку Києва дозволено без права залишити територію вокзалу.

Раніше ми розповідали, що через обстріл на Харківщині постраждали провідники.