Улицы Харькова покрылись пеной. В чем причина (фото, видео)

На улицах Харькова появилась пена / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 14 октября, жители Харьковаувидели, что улицы города покрылись пеной. Социальные сети начали заполняться видео с аномалией.
Об этом пишут очевидцы в Telegram-канале ТРУХА Харькова.
Откуда пена?
У жителей города появились разные версии о том, откуда могла взяться эта пена. Одни уверены, что это случилось из-за каштанов, а другие обвиняют в этом местную ТЕЦ. Пену видели на улицах Киргизская, Героев труда, Энергетическая, Жасминовый бульвар и многих других.
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Аномалии в других городах
В селе, что находится на Львовщине, местные жители периодически видят, что вода в речке становится красного цвета.
Люди считают, что виновата в этом птицеферма, которая находится рядом. Увидеть выбросы крайне трудно. На предприятии тщательно следят, чтобы не было людей неподалеку водоема, куда выбрасывают отходы.
Повлиять на загрязнения населенного пункта не может ни одна служба.
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