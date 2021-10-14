Вулиці Харкова вкрилися піною. У чому причина (фото, відео)

На вулицях Харкова з'явилась піна / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 14 жовтня, жителі Харковапобачили, що вулиці міста вкрилися піною. Соціальні мережі почали заповнюватися відео з аномалією.

Про це пишуть очевидці в Telegram-каналі ТРУХА Харкова.

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Піна на вулицях Харкова. Фото: Telegram-каналу ТРУХА Харкова.

Піна на вулицях Харкова. Фото: Telegram-каналу ТРУХА Харкова.

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Звідки піна?

У жителів міста з'явилися різні версії про те, звідки могла взятися ця піна. Одні впевнені, що це сталося через каштани, а інші звинувачують в цьому місцеву ТЕЦ. Піну бачили на вулицях Киргизька, Героїв праці, Енергетична, Жасміновий бульвар і багатьох інших.

Коментарі

Коментарі жителів Харкова. Скрін: Telegram-канал ТРУХА Харкова.

Коментарі жителів Харкова. Скрін: Telegram-канал ТРУХА Харкова.

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Коментарі жителів Харкова. Скрін: Telegram-канал ТРУХА Харкова.

Аномалії в інших містах

У селі, що знаходиться на Львівщині, місцеві жителі періодично бачать, що вода в річці стає червоного кольору.

Люди вважають, що винна в цьому птахоферма, яка знаходиться поруч. Побачити викиди вкрай важко. На підприємстві ретельно стежать, щоб не було людей неподалік водойми, куди викидають відходи.

Вплинути на забруднення населеного пункту не може жодна служба.

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