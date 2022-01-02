Умерла 39-летняя женщина, которую сбил подросток в Луцке

В Луцке погибла женщина, которую сбил подросток / Фото: Коллаж: Сегодня
Женщина, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель в Луцке, скончалась в больнице. У погибшей осталось двое маленьких детей.
Об этом сообщают "Волынские новости".
По информации медиков, женщина скончалась около 7 часов утра.
Отметим, что в результате ДТП телесные повреждения получили несколько человек.
Что известно об аварии?
- ДТП произошло 12 декабря около 14:00. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, скрываясь от патрульных, наехал на 5 пешеходов. Люди как раз шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
- По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух.
- За рулем подросток снимал видео погони полицейских, которое еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнал светофора и въехал в людей на переходе.
- Двух пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу. В аварии также травмирован ребенок.
- 16-летнему водителю уже избрали меру пресечения. Подростка отправили под домашний арест. Как пояснил государственный обвинитель, нет необходимости держать юношу под стражей. Давить на свидетелей ДТП он не сможет. Следователи уже отобрали объяснения у участников аварии.
- Мать парня заявила, что не собирается нанимать адвоката сыну и сожалеет о том, что он сделал.