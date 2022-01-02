Померла 39-річна жінка, яку збив підліток у Луцьку

У Луцьку загинула жінка, яку збив підліток / Фото: Колаж: Сьогодні

Жінка, яку 12 грудня разом із іншими пішоходами збив неповнолітній водій у Луцьку, померла в лікарні. У загиблої лишилося двоє маленьких дітей.

Про це повідомляють Волинські новини.

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За інформацією медиків, жінка померла близько 7-ї години ранку.

Зазначимо, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали кілька людей.

Що відомо про аварію?

ДТП сталася 12 грудня близько 14.00. 16-річний водій автомобіля Renault Megane, ховаючись від патрульних, наїхав на 5 пішоходів . Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.

. Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. За словами очевидців, удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря.

За кермом підліток знімав відео погоні поліцейських , яке ще й встиг викласти у соцмережі. Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході.

, яке ще й встиг викласти у соцмережі. Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході. Двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у тяжкому стані – до обласної клінічної лікарні. В аварії також травмовано дитину.

16-річному водієві вже обрали запобіжний захід . Підлітка відправили під домашнй арешт. Як пояснив державний обвинувач, немає потреби тримати юнака під вартою. Тиснути на свідків ДТП він не зможе. Слідчі вже забрали пояснення в учасників аварії.

. Підлітка відправили під домашнй арешт. Як пояснив державний обвинувач, немає потреби тримати юнака під вартою. Тиснути на свідків ДТП він не зможе. Слідчі вже забрали пояснення в учасників аварії. Мати хлопця заявила, що не збирається наймати адвоката синові та шкодує про те, що він зробив.

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