Померла 39-річна жінка, яку збив підліток у Луцьку

У Луцьку загинула жінка, яку збив підліток / Фото: Колаж: Сьогодні
Жінка, яку 12 грудня разом із іншими пішоходами збив неповнолітній водій у Луцьку, померла в лікарні. У загиблої лишилося двоє маленьких дітей.
Про це повідомляють Волинські новини.
За інформацією медиків, жінка померла близько 7-ї години ранку.
Зазначимо, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали кілька людей.
Що відомо про аварію?
- ДТП сталася 12 грудня близько 14.00. 16-річний водій автомобіля Renault Megane, ховаючись від патрульних, наїхав на 5 пішоходів. Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.
- За словами очевидців, удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря.
- За кермом підліток знімав відео погоні поліцейських, яке ще й встиг викласти у соцмережі. Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході.
- Двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у тяжкому стані – до обласної клінічної лікарні. В аварії також травмовано дитину.
- 16-річному водієві вже обрали запобіжний захід. Підлітка відправили під домашнй арешт. Як пояснив державний обвинувач, немає потреби тримати юнака під вартою. Тиснути на свідків ДТП він не зможе. Слідчі вже забрали пояснення в учасників аварії.
- Мати хлопця заявила, що не збирається наймати адвоката синові та шкодує про те, що він зробив.