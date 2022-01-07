Унесло течением: на Закарпатье нашли мертвым подростка, который упал в реку

Тело нашли недалеко от места исчезновения / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 7 января, в Раховском районе Закарпатской области полицейские нашли исчезнувшего 13-летнего парня мертвым. Его несколько раз назад унесло течением.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Что известно

Пропал подросток 5 января, когда в регионе была непогода. 24-летний мужчина вместе с ребенком возвращались из леса домой на подводе. Пересекая реку, стремительный поток воды начал разбивать повозку. Они оба оказались в водоеме.

24-летний мужчина доплыл до берега, а мальчика унесло течение. Самостоятельно разыскать подростка не получилось.

Что говорят в полиции

Тело мальчика без признаков насильственной смерти обнаружили недалеко от берега реки, в 10 км от места исчезновения.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смерти подростка.

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