Забрало течією: на Закарпатті знайшли мертвим підлітка, який упав у річку

Тіло знайшли неподалік місця зникнення / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 7 січня, у Рахівському районі Закарпатської області поліцейські знайшли зниклого 13-річного хлопця мертвим. Його кілька разів тому забрало течією.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Що відомо

Зник підліток 5 січня, коли у регіоні була негода. 24-річний чоловік разом із дитиною поверталися з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати візок. Вони обоє опинилися у водоймі.

24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчика забрало течію. Самостійно розшукати підлітка не вдалося.

Що кажуть у поліції

Тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили неподалік берега річки, за 10 км від місця зникнення.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини смерті підлітка.

Раніше ми писали: