Уничтожены дома, а тела достают из-под завалов: как выглядят Сумы после обстрелов РФ

В Сумах много пострадавших / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночь в Сумах была жаркой. Бои велись на всех въездах в город. Разбиты частные дома в микрорайоне Веретиновки, Тепличной, Белопольской трассы. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.

Дома уничтожены дотла. Из-под завалов до сих пор не достали тела двоих – жена и муж хотели спрятаться в подвале – их там и засыпало. На месте работают спасатели. Один владелец дома частного так и остался на крыльце. Пол головы снесло. Тело еще не успели унести.

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Возле одного дома куча детских игрушек и вещей – дети с родителями, к счастью, успели спрятаться в бомбоубежище за несколько часов до взрыва.

У жителей близлежащих многоэтажек вылетели окна.

"Это было в 18.30. Я зашел в предбанник и секунда дела. Вспышка и все, меня забросило в коридор. Тетю Нину забрали, она осколками посеченная. Мы ее спустили. Там муж и жена были", – рассказывает житель Сум Евгений Соломоном. "Зять сидел за столом кухонным и его отнесло волной во вторую комнату. Контузило. Руку повредил", – вспоминает местная жительница Наталья Литвиненко.

На блокпосту в Сумах подбиты два вражеских танка

В Сумах украинские военные подбили российскую технику на блокпосту. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.

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"Два подбитых вражеских танка. Пылает вражеский блокпост возле Химпрома, Сумы! Слава нашим ребятам", – написала она.

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