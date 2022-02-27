Знищено будинки, а тіла дістають з-під завалів: як виглядають Суми після обстрілів РФ

У Сумах багато постраждалих / Фото: Колаж: Сьогодні

Ніч у Сумах була спекотною. Бої велися на всіх в'їздах до міста. Розбито приватні будинки в мікрорайоні Веретинівки, Тепличної, Білопільської траси. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.

Будинки знищено вщент. З-під завалів досі не дістали тіла двох – дружина та чоловік хотіли сховатися у підвалі – їх там і засипало. На місці працюють рятувальники. Один власник приватного будинку так і залишився на ганку. Пів голови знесло. Тіло ще не встигли забрати.

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Біля одного будинку купа дитячих іграшок та речей – діти з батьками, на щастя, встигли сховатися у бомбосховищі за кілька годин до вибуху.

У мешканців прилеглих багатоповерхівок вилетіли вікна.

"Це було о 18.30. Я зайшов у прилазник й секунда справи. Спалах і все, мене закинуло в коридор. Тьотю Ніну забрали, вона осколками посічена. Ми її спустили. Там чоловік та дружина були", – розповідає мешканець Сум Євген Соломоном.

"Зять сидів за кухонним столом і його віднесло хвилею в другу кімнату. Контузило. Руку пошкодив", – згадує місцева мешканка Наталія Литвиненко.

На блокпосту в Сумах підбито два ворожі танки

У Сумах українські військові підбили російську технікуна блокпосту. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.

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"Два підбиті ворожі танки. Палає ворожий блокпост біля Хімпрому, Суми! Слава нашим хлопцям", – написала вона.

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