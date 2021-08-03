Упала в люк с арматурой и мусором. В Кирилловке отдыхающая сломала ногу

Женщина не заметила открытый люк на дороге упала в яму. Коллаж "Сегодня"
В курортной Кирилловке Запорожской области, где ранее гидроцикл врезался в "банан" с людьми, 29-летняя отдыхающая из Сум серьезно пострадала во время прогулки. Женщина упала в открытый люк и сломала ногу. Сейчас она с трудом передвигается и принимает обезболивающее.
Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.
Как это произошло
По ее словам, в тот вечер женщина гуляла с мамой возле церкви.
"Затем все как в тумане – я упала в люк с арматурой, палками, г*вном и мусором, выбраться из которого невозможно самостоятельно – не пьяная, а трезвая девушка 29 лет", – написала Екатерина.
Мать пострадавшей позвонила в "скорую", и женщину госпитализировали.
"Я не помню, как я там находилась и сколько, но ноги я не чувствовала. (…) От сильного болевого шока я потеряла сознание, и мне кололи укол. Что было после, это семь кругов ада", – добавила она.
В больнице туристке наложили гипс и поставили диагноз "закрытый перелом верхней тыльной стороны стопы".
Будет требовать компенсацию
Екатерина собирается подавать в суд на владельца канализационного люка. 3 августа пострадавшая рассказала, что с ней связался мэр Кирилловки и выплатил компенсацию за моральный ущерб.
После падения у женщины много царапин и синяков.
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