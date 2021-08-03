Впала в люк із арматурою і сміттям. У Кирилівці відпочивальниця зламала ногу

Жінка має намір подавати до суду через інцидент. Мер селища вже виплатив їй компенсацію

Жінка не помітила відкритий люк на дорозі впала в яму. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області, де раніше гідроцикл врізався у "банан" із людьми, 29-річна відпочивальниця з Сум серйозно постраждала під час прогулянки. Жінка впала у відкритий люк і зламала ногу. Нині вона насилу пересувається і приймає знеболююче.

Про це Катерина розповіла у своєму Instagram.

Як це сталося

За її словами, у той вечір жінка гуляла з мамою біля церкви.

"Потім все як у тумані – я впала в люк із арматурою, палицями, г*вном і сміттям, вибратися з якого неможливо самостійно – не п'яна, а твереза дівчина 29 років", – написала Катерина.

Мати постраждалої подзвонила в "швидку" і жінку госпіталізували.

"Я не пам'ятаю, як я там перебувала і скільки, але ноги я не відчувала. (...) Від сильного больового шоку я знепритомніла і мені кололи укол. Що було опісля, це сім кіл пекла", – додала вона.

Реклама

У лікарні туристці наклали гіпс і поставили діагноз "закритий перелом верхньої тильної сторони стопи".

Знімок ноги постраждалої. Скріншот

Вимагатиме компенсацію

Катерина збирається подавати в суд на власника каналізаційного люка. 3 серпня постраждала розповіла, що з нею зв'язався мер Кирилівки і виплатив компенсацію за моральну шкоду.

Після падіння у жінки багато подряпин і синців, вона постійно приймає знеболююче.

Також читайте інші новини по темі:

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: