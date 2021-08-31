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Устанавливали кондиционер. Под Одессой с высоты упали рабочие, один погиб на месте

Татьяна Очеретяная
31 августа, 17:35
Мужчины сорвались с 3 этажа вместе с кондиционером – пострадавшего госпитализировали

В Фонтанке погибли рабочие. Коллаж "Сегодня"

Под Одессой рабочие, которые устанавливали в квартире кондиционеры, упали с высоты. В результате один человек погиб.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Х**вая Одесса".

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Отмечается, что мужчины упали с третьего этажа вместе с кондиционером и металлической конструкцией. Один из них скончался на месте, другого пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи.

Что делать, если увидели пострадавшего на улице?

Алгоритм оказания первой помощи:

  • Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.
  • Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.
  • Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.
  • Оказания первой помощи – действия зависят от ситуации.
  • Наблюдение за состоянием пострадавшего.

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