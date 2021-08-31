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Встановлювали кондиціонер. Під Одесою з висоти впали робочі, один загинув на місці

Тетяна Очеретяна
31 серпня, 17:35
Чоловіки зірвалися з 3 поверху разом з кондиціонером – потерпілого госпіталізували

У Фонтанці загинули робітники. Колаж "Сьогодні"

Під Одесою робочі, які встановлювали у квартирі кондиціонери, впали з висоти. У результаті одна людина загинула.

Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі "Х**ва Одеса".

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Зазначається, що чоловіки впали з третього поверху разом з кондиціонером і металевою конструкцією. Один з них помер на місці, іншого постраждалого госпіталізували медики швидкої допомоги.

Що робити, якщо побачили потерпілого на вулиці?

Алгоритм надання першої допомоги:

  • Огляд місця події. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.
  • Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.
  • Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.
  • Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.
  • Спостереження за станом постраждалого.

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