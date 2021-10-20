Устроили самосуд: в Одесской области избили водительницу, которая сбила собаку

Женщины таскали водительницу за волосы / Коллаж "Сегодня"

В Килии Одесской области водительница сбила собакуи поехала дальше. Женщину остановили местные жители. Они ее избили за смерть животного.

Об этом сообщает Telegram-канал Новости Одессы.

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Женщина на авто сбила беременную собаку, но вместо того, чтобы остановиться и попытаться спасти животное, она проехала мимо и хотела скрыться.

Ее остановили местные жители и стали требовать, чтобы водительница увезла сбитую собаку в ветлечебницу. Женщина отреагировала агрессивно. Конфликт через несколько минут перерос в таскание за волосы и драку.

Местные жители вызвали на место полицию, которая составила протокол на водительницу.

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