Влаштували самосуд: в Одеській області побили водійку, яка збила собаку

Жінки тягали водійку за волосся / Колаж "Сьогодні"

У Кілії Одеської області водійка збила собакуі поїхала далі. Жінку зупинили місцеві жителі. Вони її побили за смерть тварини.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини Одеси.

Подробиці

Жінка на авто збила вагітну собаку, але замість того, щоб зупинитися і спробувати врятувати тварину, вона проїхала повз і хотіла сховатися.

Її зупинили місцеві жителі і стали вимагати, щоб водійка відвезла збиту собаку до ветлікарні. Жінка відреагувала агресивно. Конфлікт через кілька хвилин переріс в тягання за волосся і бійку.

Місцеві жителі викликали на місце поліцію, яка склала протокол на водіїв.

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