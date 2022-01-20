Утепляйтесь! Какой будет погода в Украине на выходных

В Украине будет сильный мороз. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 22 января, будет морозной. Также в некоторых регионах ожидаются осадки. При этом в воскресенье, 23 января, на территории страны будет солнечно. Синоптики прогнозируют ветер со скоростью до 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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22 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях будет солнечно. Во всех остальных регионах синоптики прогнозируют снегопад.

Температура воздуха днем составит от -1 до -3 градусов, а ночью от -3 до -5 градусов.

23 января на территории Украины будет солнечно. Осадки в виде снега ожидаются только в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

Ночью температура воздуха составит от -7 до -9 градусов, а днем от -3 до -5 градусов.

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Кроме того, в Украине ожидается ветер со скоростью до 7-12 м/с.

Погода в Украине 22 января. Скриншот

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Погода в Украине 23 января. Скриншот

Погода в Украине сегодня, 20 января

Погода в Украине в четверг, 20 января, будет морозной. Часть страны накроет снег. В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

Сегодня в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областях ожидается снег. В остальных областях — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.