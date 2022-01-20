Утеплюйтесь! Якою буде погода в Україні у вихідні

В Україні буде сильний мороз. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода в Україні у суботу, 22 січня, буде морозною. Також у деяких регіонах очікуються опади. У неділю, 23 січня, на території країни буде сонячно. Синоптики прогнозують вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
22 січня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях буде сонячно. У решті регіонів синоптики прогнозують снігопад.
Температура повітря вдень становитиме від -1 до -3 градусів, а вночі -3 -5 градусів.
23 січня на теренах України буде сонячно. Опади у вигляді снігу очікуються лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях.
Вночі температура повітря становитиме від -7 до -9 градусів, а вдень від -3 до -5 градусів.
Окрім того, в Україні очікується вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.
Погода в Україні 22 січня. Скриншот
Погода в Україні 23 січня. Скриншот
Погода в Україні сьогодні, 20 січня
Погода в Україні у четвер, 20 січня, буде морозною. Частину країни накриє снігом. Цього дня пориви вітру сягатимуть 12 м/сек. Через "мінусову" температуру можлива ожеледь.
Сьогодні у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській та Житомирській областях очікується сніг. У решті областей — мінлива хмарність. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.
На заході прогнозується від -2 до +2 градусів. На сході очікується 2-5 градусів морозу.
У північних регіонах – від -4 до +3 градусів. На півдні очікується від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла.
У Києві йтиме сніг, 1-3 градуси тепла, а у Сімферополі буде сухо – +3-5 градусів.
Через "мінусову" температуру на дорогах можлива ожеледь!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.