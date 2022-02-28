В Ахтырке разбирают завалы в воинской части: есть погибшие и раненые (видео)

В Сумской области продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ахтырке (Сумская область) до сих пор разбирают завалы в военной части после обстрела военными РФ. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.

"Мой коллега Максим Эдель сейчас в Ахтырке. Там до сих пор разбирают завалы в воинской части, достают погибших и раненых. Это последствия обстрела воинской части в Ахтырке, который произошел 26.02", – сообщает она.

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По предварительной информации, всего на воинскую часть сбросили три вакуумных бомбы, специалисты обнаружили на месте их остатки.

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Оккупанты готовятся прикрываться детьми и женщинами – МВД

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что оккупанты собираются использовать жителей Бучи в качестве живого щита для прорыва на Киев.

"Росфашисты собирают в Буче детей и женщин. Говорят, что хотят их эвакуировать. Но на самом деле они планируют сделать их живым щитом для прорыва на Киев! Путин – военный преступник!" – отметил он.

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