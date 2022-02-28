В Охтирці розбирають завали у військовій частині: є загиблі та поранені (відео)

У Сумській області продовжуються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

В Охтирці (Сумська область) досі розбирають завали у військовій частині після обстрілу військовими РФ. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.

"Мій колега Максим Едель зараз в Охтирці. Там досі розбирають завали у військовій частині, дістають загиблих та поранених. Це наслідки обстрілу військової частини в Охтирці, який стався 26.02", – повідомляє вона.

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За попередньою інформацією, всього на військову частину скинули три вакуумні бомби, фахівці виявили на місці їхні залишки.

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Окупанти готуються прикриватися дітьми та жінками – МВС

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що окупанти збираються використовувати жителів Бучі як живий щит для прориву до Києва.

"Росфашисти збирають у Бучі дітей та жінок. Кажуть, що хочуть їх евакуювати. Але насправді вони планують зробити їх живим щитом для прориву на Київ! Путін – військовий злочинець!" – зазначив він.

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