В аквапарке Днепра погиб ребенок

Медики пытались спасти мальчика, который утонул в аквапарке, но все реанимационные мероприятия не дали результата

В днепровском аквапарке утонул мальчик / коллаж "Сегодня"

В Днепре в аквапарке Happy Day погиб девятилетний мальчик, который отдыхал там вместе с мамой. По предварительной информации, ребенок утонул в большом бассейне, когда мама отлучилась.

Об этом сообщило местное издание "Наше місто".

По информации издания, мальчик приехал в аквапарк вместе с мамой, но она куда-то отлучилась, а в 18:00, как рассказал персонал аквапарка, они заметили что ребенку в бассейне стало плохо.

Его вытащили и позвали медиков, также на место происшествия вызвали скорую помощь. На вызов приехали две бригады скорой, однако все реанимационные мероприятия не дали результата, ребенка спасти не удалось.

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Предварительно известно, что ребенок утонул в большом бассейне аквапарка.

Летом уровень смертности детей и взрослых на воде традиционно повышается. Среди последних случаев: