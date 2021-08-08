В аквапарке Днепра погиб ребенок

В днепровском аквапарке утонул мальчик / коллаж "Сегодня"
В Днепре в аквапарке Happy Day погиб девятилетний мальчик, который отдыхал там вместе с мамой. По предварительной информации, ребенок утонул в большом бассейне, когда мама отлучилась.
Об этом сообщило местное издание "Наше місто".
По информации издания, мальчик приехал в аквапарк вместе с мамой, но она куда-то отлучилась, а в 18:00, как рассказал персонал аквапарка, они заметили что ребенку в бассейне стало плохо.
Его вытащили и позвали медиков, также на место происшествия вызвали скорую помощь. На вызов приехали две бригады скорой, однако все реанимационные мероприятия не дали результата, ребенка спасти не удалось.
Читайте также: В Тернопольской области школьники исчезли после ночной рыбалки: одного нашли мертвым (обновлено)
Предварительно известно, что ребенок утонул в большом бассейне аквапарка.
Летом уровень смертности детей и взрослых на воде традиционно повышается. Среди последних случаев:
- В Тернополе детский анестезиолог с коллегой, которые случайно оказались в аквапарке, спасли от смерти 3-летнюю девочку, которая захлебнулась. Малышка несколько минут не дышала, ее сердце не билось.
- В Одессе 17-летний парень утонул на пляже для людей с инвалидностью. Он катался на водном аттракционе, слетел с него и начал тонуть.
- В Изюме Харьковской области на местном пляже во время отдыха утонул 4-летний мальчик.
Новости на эту же тему: