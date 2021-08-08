В аквапарку Дніпра загинула дитина

У дніпровському аквапарку потонув хлопчик / колаж "Сьогодні"
У Дніпрі в аквапаркуHappy Day загинув дев'ятирічний хлопчик, який відпочивав там разом із мамою. За попередньою інформацією, дитина потонула у великому басейні, коли мама відлучилася.
Про це повідомило місцеве видання "Наше місто".
За інформацією видання, хлопчик приїхав у аквапарк разом із мамою, але вона кудись відлучилася, а о 18:00, як розповів персонал аквапарку, вони помітили що дитині в басейні стало погано.
Його витягли і покликали медиків, також на місце події викликали швидку допомогу. На виклик прибули дві бригади швидкої, однак усі реанімаційні заходи не дали результату, дитину врятувати не вдалося.
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Попередньо відомо, що хлопчик потонув у великому басейні аквапарку.
Влітку рівень смертності дітей і дорослих на воді традиційно підвищується. Серед останніх випадків:
- У Тернополі дитячий анестезіолог із колегою, які випадково опинилися в аквапарку, врятували від смерті 3-річну дівчинку, яка захлинулася. Малятко кілька хвилин не дихало, її серце не билося.
- В Одесі 17-річний хлопець потонув на пляжі для людей з інвалідністю. Він катався на водному атракціоні, злетів з нього і почав тонути.
- В Ізюмі Харківської області на місцевому пляжі під час відпочинку потонув 4-річний хлопчик.
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