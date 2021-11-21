В атмосфере Майдана: как в Харькове проходит День Достоинства и Свободы

В украинских городах отмечают День Достоинства и Свободы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове отмечают День Достоинства и Свободы. Возле здания облгосадминистрации – бочки, здесь проводят митинг единения.

Сайт "Сегодня" собрал подробности, как отмечают День Достоинства и Свободы в Харькове.

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Кто присутсвует

Присутствуют представители политических сил и общественных организаций: Союз ветеранов АТО, Национальный корпус.

Как пишет Суспильне, участница акции Алина Котлярова отметила, что в ноябре 2014 года она с учившимися в Киеве дочками выходила на Майдан в Харькове и Киеве. Потом обе ее дочери ушли воевать в составе батальона "Айдар".

"Это для меня праздник, потому что в этот день началась Революция Достоинства, и это все нас сплотило, мы узнали, кто мы... Мы здесь выходили все на Майдан, ездили в Киев, потом был расстрел, потом события, которые произошли на востоке, я сама из Луганской области... И две мои дочки отправились на восток в составе батальона "Айдар", хотя ни одна, ни другая, не должны были быть: одна была студенткой, старшая вообще по жизни на инвалидности была, но их туда повела любовь к родине, сейчас все хорошо, и я даже приобрела двух зятьев "айдаровцев", – говорит Алина Котлярова.

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Как отмечают

Мероприятие задумано как акция единения, воспроизводящая события, происходившие в центре Киева в ноябре 2013 — феврале 2014 и вошедшие в историю, как Революция Достоинства.

Люди принесли с собой украинские флаги, на газоне установили палатку. На месте дежурят правоохранители.

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Отметим, что многие люди "забыли" о правилах карантина, ходят без защитных масок и не придерживаются социальной дистанции.

К администрации принесли бочки.

День Достоинства и Свободы

В 2005 году в Украине ввели праздник День свободы. Он отмечался 22 ноября и был установлен в память о событиях Оранжевой революции.

Когда к власти пришел Виктор Янукович, праздник отменили. Вместо него 22 января в День Соборности отмечали праздник День Соборности и Свободы Украины.

Нынешний праздник появился после Революции Достоинства в 2013 году, когда к власти пришел Петр Порошенко. 22 января сейчас отмечают День Соборности, а 21 ноября – День Достоинства и Свободы, который посвятили событиям двух революций.

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