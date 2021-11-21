В атмосфері Майдану: як у Харкові проходить День Гідності та Свободи

В українських містах відзначають День Гідності та Свободи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові відзначають День Гідності та Свободи. Біля будівлі облдержадміністрації – бочки, тут проводять мітинг єднання.

Сайт "Сьогодні" зібрав подробиці, як відзначають День Гідності та Свободи у Харкові.

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Хто присутній

Присутні представники політичних сил та громадських організацій: Спілка ветеранів АТО, Національний корпус.

Як пише Суспільне, учасниця акції Аліна Котлярова зазначила, що в листопаді 2014 року вона з дочками, що вчилися в Києві, виходила на Майдан у Харкові та Києві. Потім обидві її дочки пішли воювати у складі батальйону "Айдар".

"Це для мене свято, бо цього дня почалася Революція Гідності, і це все нас згуртувало, ми дізналися, хто ми є... Ми тут виходили усі на Майдан, їздили до Києва, потім був розстріл, потім події, які відбулися на сході, я сама з Луганської області... І дві мої донечки вирушили на схід у складі батальйону "Айдар", хоча ні одна, ні інша, не мали там бути: одна була студенткою, старша взагалі по життю на інвалідності була, але їх туди повела любов до батьківщини. Зараз все добре, і я навіть придбала двох зятів "айдарівців", – каже Аліна Котлярова.

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Як відзначають

Захід задумано, як акція єднання, що відтворює події, що відбувалися в центрі Києва у листопаді 2013 — лютому 2014 і увійшли в історію як Революція Гідності.

Люди принесли із собою українські прапори, на газоні встановили намет. На місці чергують правоохоронці.

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Зазначимо, що багато людей "забули" про правила карантину, ходять без захисних масок і не дотримуються соціальної дистанції.

До адміністрації принесли бочки.

День Гідності і Свободи

2005 року в Україні запровадили свято День свободи. Воно відзначалося 22 листопада і було встановлено на згадку про події Помаранчевої революції.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували. Натомість 22 січня у День Соборності відзначали свято День Соборності та Свободи України.

Нинішнє свято з'явилося після революції Гідності у 2013 році, коли до влади прийшов Петро Порошенко. 22 січня зараз відзначають День Соборності, а 21 листопада – День Гідності та Свободи, який присвятили подіям двох революцій

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