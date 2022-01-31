В Буковеле резко потеплеет? Синоптики дали прогноз на завтра

Осадков в горах завтра не будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Буковеле завтра, 1 февраля, до самого вечера будет с переменной облачностью. Осадков не прогнозируют, а температура воздуха днем будет -2-3 градусов мороза.

Об этом пишет sinoptik.

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На протяжении всего дня в Буковеле будет облачно с прояснениями. Температуры ночью опустится до -6 градусов.

Максимальный ветер будет 3 м/с.

Народный прогноз погоды

В народном календаре 1 февраля – Макарьев день. Макар-погодоуказник. Какова погода первого числа – таков и весь февраль.

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Если на Макария погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: "Коли капель — в весну раннюю верь". А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться. Если на Макария кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода.

Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.

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