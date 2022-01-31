У Буковелі різко потеплішає? Синоптики дали прогноз на завтра

Опадів у горах завтра не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Буковелі завтра, 1 лютого, до самого вечора буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, а температура повітря вдень -2-3 градуси морозу.

Про це пише sinoptik.

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Протягом усього дня у Буковелі буде хмарно з проясненнями. Температури вночі знизиться до -6 градусів.

Максимальний вітер 3 м/с.

Народний прогноз погоди

У народному календарі 1 лютого – Макар'єв день. Макар-погодовказівник. Яка погода першого числа – такий і весь лютий.

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Якщо на Макарія погода стояла ясна або капало зі стріх, то чекали ранньої весни: "Коли крапель — у весну ранню вір". А от якщо ввечері на небі було багато зірок, то зима ще довго обіцяла протриматись. Якщо на Макарія мете завірюха, то вірили, що ще довго буде сніжна погода.

Цей день називали ще Громницею, бо це єдиний день узимку, коли може бути гроза.

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