В Буковеле туристы устроили стрельбу и угрожали отдыхающим (видео)

В Буковеле произошло ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Буковеле туристы устроили стрельбу под окнами чужого номера отеля. Также они угрожали своим соседям и полицейским.

Об этом сообщил очевидец Павел Кашчук на странице в Facebook.

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Детали

Как стало известно, под окнами номера одного из отелей прозвучали 20-30 выстрелов.

"На улице два тела с пистолетом пытаются его перезарядить. Кажется, что один из двух вот-вот или застрелиться, или застрелит второго. На нормальные замечания огрызались и угрожали, как говорится, "физической расправой", – рассказал мужчина.

На место оперативно прибыли два экипажа полицейских, но нарушители скрылись. Патрульные общались с туристами сквозь приоткрытую дверь. Одному из очевидцев показалось, что дело пытаются уладить "по-тихому", и в результате он заявил, что не даст этого сделать и будет писать заявление.

После этого компания стрелков начала угрожать мужчине и полицейским, а также бросалась на них.

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"Как вы считаете, какова реакция полицейских? Обвиняют моего друга, который, конечно, тоже на эмоциях уже, в создании конфликта. Один из стрелков называется полковником в отставке Славой, продолжает угрожать расправой. Копы изымают пистолет и уезжают, никого не задержав. Советуют снова звонить, "если что-то не так". Постеснялись или побоялись? Может, перенервничали? Я не понимаю", – отметил Кашчук.

После этого ситуация еще больше накалилась, и агрессивные туристы продолжили сыпать отдыхающих угрозами.

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В Черновцах на улице начали стрельбу – есть раненый

13 января в Черновцах на улице Паркового проезда подстрелили человека. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

22-летний мужчина стрелял в водителя внедорожника, припаркованного возле местного паба. На видео с камер наблюдения видно, как парень подходит к автомобилю, спокойно открывает дверь со стороны водителя, спорит с кем-то, а затем достает оружие и дважды стреляет.