У Буковелі туристи влаштували стрілянину та погрожували відпочивальникам (відео)

У Буковелі сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Буковелі туристи влаштували стрілянин під вікнами чужого номера готелю. Також вони погрожували своїм сусідам та поліцейським.

Про це повідомив очевидець Павло Кашчук на сторінці у Facebook.

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Як стало відомо, під вікнами номера одного з готелів пролунало 20-30 пострілів.

"На вулиці два тіла з пістолетом намагаються його перезарядити. Здається, що один з двох ось-ось або застрелиться, або застрелить іншого. На нормальні зауваження огризалися та погрожували, як то кажуть, "фізичною розправою", – розповів чоловік.

На місце оперативно прибули два екіпажі поліцейських, але порушники втекли. Патрульні спілкувалися з туристами крізь причинені двері. Одному з очевидців здалося, що справу намагаються закрити "по-тихому", і внаслідок цього він заявив, що не дасть цього зробити і писатиме заяву.

Після цього компанія стрільців почала погрожувати чоловікові та поліцейським, а також кидалася на них.

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"Як ви вважаєте, якою є реакція поліцейських? Звинувачують мого друга, який, звичайно, теж на емоціях уже, у створенні конфлікту. Один зі стрільців називається полковником у відставці Славою, продовжує погрожувати розправою. Копи вилучають пістолет та їдуть, нікого не затримавши. Радять знову дзвонити, "якщо щось не так". Посоромилися чи побоялися? Може, перенервували? Я не розумію", – зазначив Кашчук.

Після цього ситуація ще більше загострилася, і агресивні туристи продовжили сипати відпочивальників погрозами.

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У Чернівцях на вулиці розпочали стрілянину – є поранений

13 січня у Чернівцях на вулиці Паркового проїзду підстрелили людину. Потерпілого чоловіка госпіталізували.

22-річний чоловік стріляв у водія позашляховика, припаркованого біля місцевого пабу. На відео з камер спостереження видно, як хлопець підходить до автомобіля, спокійно відчиняє двері з боку водія, сперечається з кимось, а потім дістає зброю та двічі стріляє.