В центр Умани попал снаряд, погиб местный житель – в городе начали эвакуацию

В Умани взорвался боеприпас / Фото: Коллаж: Сегодня
В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд попал в центральную часть города
Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
По словам главы ОГА, сейчас в городе объявили эвакуацию населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек.
"Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG.", – сообщил Скичко.
Тем, кто на собственном транспорте, нужно ехать по автодороге Н-16 до круга, после чего повернуть на Тальное (возле автостанции). Там будут находиться представители РГА.
Как пишет "Суспильне", пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок отметила, что был вызов к медикам экстренки, но раненые приехали в больницы самостоятельно.
В полиции уточнили, что весь их боевой состав подняли по тревоге – сейчас копы обеспечивают безопасность людей в области.
"Усиленные наряды полиции патрулируют улицы и объекты критической инфраструктуры для обеспечения спокойствия граждан и поддержания правопорядка", - сказала пресс-служба.
Военное положение в Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:
- Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
- Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
- Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.