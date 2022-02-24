В центр Умани попал снаряд, погиб местный житель – в городе начали эвакуацию

В Умани взорвался боеприпас / Фото: Коллаж: Сегодня

В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд попал в центральную часть города

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

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По словам главы ОГА, сейчас в городе объявили эвакуацию населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек.

"Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG.", – сообщил Скичко.

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Тем, кто на собственном транспорте, нужно ехать по автодороге Н-16 до круга, после чего повернуть на Тальное (возле автостанции). Там будут находиться представители РГА.

Фото Нацполиции

Как пишет "Суспильне", пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок отметила, что был вызов к медикам экстренки, но раненые приехали в больницы самостоятельно.

В полиции уточнили, что весь их боевой состав подняли по тревоге – сейчас копы обеспечивают безопасность людей в области.

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Фото: Типичная Украина

"Усиленные наряды полиции патрулируют улицы и объекты критической инфраструктуры для обеспечения спокойствия граждан и поддержания правопорядка", - сказала пресс-служба.

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения: