У центр Умані потрапив снаряд, загинув місцевий житель – у місті почали евакуацію

В Умані вибухнув боєприпас / Фото: Колаж: Сьогодні

В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей у лікарні. Снаряд потрапив до центральної частини міста

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

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За словами голови ОДА, зараз у місті оголосили евакуацію населення у радіусі військової частини – 30 км від Рассешек.

"Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси", – повідомив Скічко.

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Тим, хто на власному транспорті, потрібно їхати по автодорозі Н-16 до кола, після чого повернути на Тальне (біля автостанції). Там будуть представники РДА.

Фото Нацполіції

Як пише "Суспільне", прессекретар Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок зазначила, що був виклик до медиків екстренки, але поранені приїхали до лікарень самостійно.

У поліції уточнили, що весь їхній бойовий склад підняли по тривозі – зараз копи забезпечують безпеку людей в області.

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Фото: Типова Україна

"Посилені наряди поліції патрулюють вулиці та об'єкти критичної інфраструктури для забезпечення спокою громадян та підтримання правопорядку", – сказала пресслужба.

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