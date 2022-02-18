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В центре Донецка прогремел мощный взрыв – СМИ

Игорь Серов, Ольга Кравченко
18 февраля, 18:11
Российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка

В Донецке взорвался автомобиль / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания "правительства ДНР".

Об этом сообщают РИА Новости.

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Местные жители Донецка подтвердили корреспонденту "Сегодня", что слышали звук взрыва.

"Был похож на звук исходящего снаряда, но понимаю, что случилось что- то другое. Только что увидел в местных пабликах, что, якобы, взорвалась или взорвали чью-то машину", – сообщил нам дончанин, проживающий относительно недалеко от центра.

Фото с места взрыва в Донецке / Фото: РИА Новости

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