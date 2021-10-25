В Черкассах пьяная мать избила 3-летнюю дочь (фото)

В Черкассах пьяная мать избила дочь. Фото: коллаж "Сегодня"
В Черкассах пьяная женщина на детской площадке распивала спиртные напитки и била свою 3-летнюю дочь. Неравнодушные граждане вызвали на место полицию.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасской области.
Детали ЧП
В Черкассах на улице 30-летия Победы люди заметили неизвестную женщину, которая распивала алкоголь на детской площадке и била ребенка.
На месте правоохранители обнаружили нетрезвую женщину и грязного и голодного ребенка 3-х лет. По словам матери девочки, дочь не слушалась, и она несколько раз ударила ее.
Где сейчас ребенок?
На лице ребенка патрульные обнаружили синяки. Полицейские накормили малышку и доставили мать с ребенком в Черкасское районное управление полиции. В дальнейшем делом занимаются инспекторы ювенальной превенции.
Отмечается, что женщина не впервые попадает в поле зрения работников ювенальной превенции.
Напомним, ранее в Бердичевском районе Житомирской области отчим сильно избил 8-летнюю падчерицу. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства.
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